Behind The Mountains (“Oura El Jbel”, titre en arabe ) de Mohamed Ben Attia figure parmi 17 films sélectionnés dans la section Orizzonti de la 80ème Mostra de Venise qui aura lieu au Lido de Venise du 30 août au 9 septembre 2023.

Ce film est le troisième long-métrage de Ben Attia, après Inhebek Hedi (2016) et Weldi (2018). Il sera projeté en première mondiale dans la section Orizzonti qui est une compétition internationale ” dédiée aux films qui représentent les dernières tendances esthétiques et expressives, avec une attention particulière aux premiers films, aux jeunes talents, aux longs métrages indépendants et au cinéma moins connu “, lit-on sur le site de la Mostra de Venise.

Ce long métrage de fiction (98’) est une coproduction entre la Tunisie (Nomadis Images), la Belgique, la France, l’Italie, l’Arabie Saoudite et le Qatar. La compagnie française “Luxbox” assure la vente internationale du film.

Parmi les principaux acteurs au casting de cette fiction, Majd Mastoura, Samer Bisharat, Walid Bouchhioua, Selma Zeghidi, Helmi Dridi et Wissem Belgharek.

Synopsis: “Après avoir passé quatre ans en prison, Rafik n’a qu’un seul plan, emmener son fils derrière les montagnes et lui montrer sa découverte étonnante”.

Behind The Mountains est écrit et réalisé par Mohamed Attia. La direction de la photographie a été confiée au Belge Frédéric Noirhomme alors que la musique est l’oeuvre du Français Olivier Marguerit qui est auteur-compositeur-interprète, musicien, multi-instrumentiste et arrangeur.

Les sections au line-up du 80ème Festival International du Film de Venise sont Venezia 80 Compétition (compétition internationale), Hors Compétition, Orizzonti, Orizzonti Extra, Venice Classics, Venice Immersive, aussi bien qu’une projection spéciale.

Le 80e Festival International du Film de Venise est organisé par La Biennale de Venise et dirigé par Alberto Barbera. Ce prestigieux festival de cinéma européen est officiellement reconnu par la Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films (FIAPF).