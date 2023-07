La 4ème édition du festival du cinéma méditerranéen MANARAT a démarré, samedi soir, au théâtre de plein air de Boukornine dans la ville de Hammam-Lif, du gouvernorat de Ben Arous.

La cérémonie d’ouverture a été marquée par la projection de deux films d’animation, – La Goutte Miraculeuse (18’, 2009) et Il Etait Une Fois… (16’, 20219)- du réalisateur Zoheir Mahjoub pour lequel un hommage a été également rendu.

Manarat est organisé par le Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI) sous la direction de Noomane Hamrouni. La réalisatrice Khadija Mekacher est la marraine de cette édition 2023.

A l’ouverture du festival, Noomane Hamrouni, directeur général du CNCI, a déclaré que Manarat renoue avec les espaces ouverts et les projections sur les plages.

Il a récemment annoncé que le choix de proposer des projections sur la plage Hammam Lif à pour but de valoriser cette région qui avait, dans le passé, l’une des meilleures plages tunisiennes mais qui est aujourd’hui devenue impropre à la baignade.

La cause environnementale est ainsi au coeur de la programmation. La Cité de la culture abritera deux conférences sur “Le cinéma et les causes environnementales” et “Quant les immigrés passent dans le grand écran tunisien” qui auront lieu respectivement le 24 et 25 juillet.

Manarat est un festival dédié au cinéma méditerranéen d’auteur, qui propose au large public des projections gratuites en plein air sur les plages. Ce rendez-vous cinématographique se déroule du 22 au 29 juillet 2023 à la plage de Hammam-Lif, en banlieue sud de la Capitale.

Le programme des projections se poursuivra au mois d’août sur les plages de huit villes à savoir la Goulette, en banlieue nord de Tunis, Béja, Bizerte, Sousse, Sfax, Gabes en plus de Zarzis et Djerba (Médenine).

Les thèmes de “l’immigration non organisée” et “les menaces environnementales” sont au centre de la programmation avec au line-up une large sélection de films répondant à la même thématique. Les films sélectionnés représentent huit pays, à savoir la Tunisie, l’Algérie, la France, l’Italie, la Belgique, Malte, la Turquie et le Canada.

Cette édition 2023 prévoit la projection d’une série de films tunisiens dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma tunisien.

Une résidence d’écriture de scénario intitulée “Ecritures” se déroule du 21 au 26 juillet. Elle est dédiée aux réalisateurs et les scénaristes de longs métrages.

Il est à rappeler que Manarat se tenait habituellement du 1er au 7 Juillet et ce avant le début du marathon des festivals d’été.

Après une interruption de deux années consécutives du fait de la crise sanitaire mondiale, le festival a eu lieu dans sa troisième édition du 30 août au 2 septembre 2022 sous la direction de Nidhal Chatta.

Les deux premières éditions du festival ont eu lieu en 2018 et 2019 sous la direction de Chiraz Laatiri et Dorra Bouchoucha.