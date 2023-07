Une convention de prêt à conditions préferentielles de 400 millions de dollars ( environ 1200 MD) et de don d’une valeur de 100 millions de dollars ( environ 300 MD) destinés à appuyer le budget de l’Etat a été signée, jeudi, entre la Tunisie et l’Arabie Saoudite.

Cette convention a été signée au Palais du Gouvernement à la Kasbah par les ministres des Finances tunisienne Sihem Namsia et son homologue saoudien Mohammed Al-Jadaan en présence de la Cheffe du Gouvernement Najla Bouden.

Dans une déclaration aux médias, en marge de la cérémonie de signature, l’ambassadeur d’Arabie Saoudite à Tunis, Abdelaziz Ben Ali Sakr a affirmé que ” la convention vise essentiellement à soutenir l’économie tunisienne qui sortira de sa crise “, ajoutant que ” le soutien financier de l’Arabie Saoudite à la Tunisie dépasse les 2,2 milliards de dollars et couvre plusieurs domaines notamment l’énergie, la santé, l’agriculture… “.

L’ambassadeur a également rappelé le prêt de 500 millions de dollars octroyé par son pays à la Tunisie en 2019, affirmant que le soutien de l’Arabie Saoudite à la Tunisie se poursuivra dans l’objectif de consolider les relations entre les deux pays.

De son côté, Namsia a indiqué que ” la signature de cette convention s’inscrit dans le cadre de la consolidation des liens bilatéraux et de la coopération de longue date entre les deux pays, soulignant que ce financement servira à appuyer le budget de l’Etat.

Le ministre saoudien a, pour sa part, considéré que cette convention témoigne de la solidité des relations entre les deux pays et des efforts déployés par l’Arabie Saoudite pour soutenir la relance de l’économie tunisienne.

Il a estimé que le prêt et la prime accordés à la Tunisie en vertu de cette convention serviront également à ouvrir de nouveaux canaux de financement pour la Tunisie avec d’autres pays frères et amis et des institutions financières régionales et internationales.

Il est à noter que la valeur des financements saoudiens globaux accordés à la Tunisie a atteint 2,2 milliards dollars au profit de 49 projets