Le poète Mohamed Ghozzi représentera la Tunisie à la 26ème édition du Festival de poésie Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée qui aura lieu du vendredi 21 juillet au samedi 29 juillet 2023, au cœur de la ville portuaire Sète, au sud-est de la France.

Sa participation aura lieu avec le soutien de l’Institut Français de Tunisie (IFT) qui dit avoir renouvelé son partenariat initié depuis deux ans entre les deux rives de la Méditerranée. Un focus sur la publication de deux recueils consacrés aux poètes tunisiens invités Mohamed Ghozzy (édition 2023) et Moncef Ghachem (édition 2022) aux éditions Al Manar. Ces publications seront mises en vente durant le festival, a encore annoncé l’IFT.

Né à Kairouan en 1949, Mohamed Ghozzi est un poète et critique littéraire tunisien connu pour sa poésie riche en images soufies et en images empruntées à l’univers de l’enfance. Parmi ses œuvres, des recueils comme “Le Livre de l’eau, le livre de la braise” (1982), “Il a tant donné, j’ai peu reçu” (1991), “Le peu que j’ai reçu est considérable” (1999) et “Les Poèmes de la nuit” (2007). Il est également auteur de nombreux contes pour enfants et des pièces de théâtre.

Placée sous le signe de la poésie, chemin de paix, cette édition du Festival de poésie Voix Vives de Méditerranée en Méditerranée accueillera pendant 9 jours “plus de cent poètes de toutes les Méditerranée : Méditerranée latine, d’Afrique, des Balkans, d’Orient et la Méditerranée dans le monde (Amérique du Sud, Amérique centrale, Francophonie…). Ils seront entourés de nombreux artistes, conteurs, musiciens, chanteurs, comédiens, plasticiens qui offriront avec eux une approche plurielle de la parole poétique”, a annoncé le festival.

Au line-up, plus de 650 rencontres poétiques et musicales, au rythme de plus de 80 rendez-vous quotidiens dans des jardins, publics ou privés, sur les places, dans les rues elles-mêmes transformées pour quelques jours en jardins, sur le brise-lames, au Théâtre de la Mer, en bateau..

L’ouverture du Festival aura lieu ce vendredi à 21h00 dans le jardin du Château d’eau avec le spectacle Poésicales 2023, une création du Festival réunissant de nombreux poètes et artistes invités, mêlant musique des voix et des langues en une grande fête de la poésie.

Cette grande fête de la poésie méditerranéenne contemporaine est une vaste plateforme ouverte aux poètes venus de toutes les rives qui constitue de passerelles entre les cultures et les peuples. La sélection des auteurs invités permet d’accueillir à Sète les grands noms et les voix émergentes de la poésie méditerranéenne, représentatifs de toutes les tendances de la poésie contemporaine.