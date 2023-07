Le comité directeur du festival du cinéma méditerranéen Manarat a annoncé que la 4ème édition de ce rendez-vous cinématographique se tiendra du 22 au 29 juillet 2023 à la plage de Hammam Lif (banlieue sud de la capitale Tunis) avec également au programme des projections qui se poursuivront au mois d’août à la Goulette et dans les gouvernorats de Béja, Bizerte, Sousse, Sfax Gabes, Zarzis et Djerba.

Lors d’une conférence de presse organisée lundi matin à la Cité de la culture Chedly Klibi, le directeur général du Centre National du Cinéma et de l’image (CNCI) Noomane Hamrouni a annoncé que le programme axé cette année sur deux thèmes principaux “L’immigration non organisée” et “Les menaces environnementales” prévoit une large sélection de films répondant à ces deux thématiques en provenance de huit pays: Tunisie, Algérie, France, Italie, Belgique, Malte, Turquie et Canada .

Le programme prévoit également deux conférences: “Le cinéma et les causes environnementales” et “Quant les immigrés passent dans le grand écran tunisien”.

Les réalisateurs et les scénaristes de longs métrages bénéficieront d’une résidence d’écriture de scénario intitulée “Écritures” et ce, du 21 AU 26 juillet prochain.

L’ouverture de la quatrième édition de Manarat sera avec un film d’animation de Zouheir Mahjoub et d’un concert de musique avec Fadhel Boubaker (oud), Hédi Fahem ( (Guitare) et Imed Rezki (Percussion).

L’édition 2023 Cette édition sera marquée également par la projection d’une série de films tunisiens dans le cadre de la célébration du centenaire du cinéma tunisien.

Manarat est un festival dédié au cinéma méditerranéen d’auteur, qui propose au large public des projections gratuites en plein air sur les plages.