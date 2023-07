Le centre de promotion des exportations (Cepex) a participé via sa représentation commerciale à Abuja (capitale fédérale du Nigéria) au Forum AFRITRADE B2B 2023 et ce, les 13 et 14 juillet 2023 à Abuja.

Afritrade B2B est un événement de rencontre et d’échange commerciaux. C’est une plateforme qui crée des opportunités pour les participants de développer des partenariats commerciaux rentables avec des parties prenantes et des acteurs dans des secteurs critiques de l’économie africaine.

Le stand dédié au Cepex a constitué un point de rencontre et un espace d’échange, de networking et de promotion non seulement aux demandeurs d’informations nigérians, mais aussi aux participants des pays voisins venus de Bénin, de la cote d’ivoire, du Sénégal et du Ghana.

Il est à rappeler que cet événement a regroupé dans sa première édition plus de 150 entreprises nigérianes et 30 opérateurs venant de 7 pays africains, il a été aussi marqué par la présence des différents organismes institutionnels et professionnels nigérians à l’instar du NAFDAC, SON, NACCIMA, le Ministère du commerce et de l’investissement, la douane nigériane, la banque africaine d’import et export….

Les différents panels organisés en marge du forum et animés par des experts nigérians et africains ont traité des opportunités de développement du commerce, de l’investissement, de l’intégration africaine et la complémentarité des chaines de valeur dans le cadre du ZLECAF.

Il convient de signaler que le marché Nigérian offre encore d’importantes potentialités pour les Tunisiens désireux d’en prendre destination notamment pour les produits électriques, les matériaux de construction, les huiles et graisses végétales dont la margarine en particulier, l’huile d’olive et ses fractions, les engrais chimiques et les produits en papiers hygiéniques pour venir conforter les plâtres, le produit-star Tunisien partout présent dans ce grand pays de l’Afrique de l’ouest.

Le Forum a été organisé par la chambre de commerce et de l’industrie de Abuja en collaboration avec le Ministère du commerce et de l’investissement et en partenariat avec CMD Trade Entreprises et KVS International.