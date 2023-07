Lors d’un séminaire coorganisé avec l’Institut coréen de politique économique internationale (KIEP), Kevin Urama, économiste en chef du Groupe de la Banque africaine de développement, a appelé les investisseurs asiatiques à se tourner vers l’Afrique, qui offre de nombreuses opportunités. Il s’est appuyé sur les données du rapport sur les Perspectives économiques en Afrique pour recommander aux investisseurs et aux gouvernements d’Asie de considérer l’Afrique comme un continent plein d’opportunités.

Malgré les chocs récents tels que la pandémie de Covid-19, les changements climatiques et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Afrique demeure résiliente. Selon les projections du rapport, le taux de croissance du continent devrait atteindre 4,1% en 2023 et 2024, dépassant la moyenne mondiale et celle de l’Europe. Kevin Urama souligne que l’Afrique joue un rôle clé dans la transition verte, car elle dispose de vastes terres arables inexploitées et de minéraux nécessaires à la croissance verte. Il encourage les investissements durables dans les infrastructures à faible émission de carbone.

Pour réaliser ces opportunités, les investisseurs asiatiques doivent aller au-delà des stéréotypes négatifs sur l’Afrique. L’administrateur du Groupe de la Banque africaine de développement, Edmond Wega, appelle l’Asie à transformer les crises en opportunités en utilisant ses technologies et ses connaissances pour établir des partenariats gagnant-gagnant avec l’Afrique. Il souligne que le secteur privé doit jouer un rôle plus important pour combler le déficit de financement nécessaire à la lutte contre les changements climatiques.

Les experts participant au séminaire ont également souligné l’importance des investissements chinois et japonais dans les énergies renouvelables en Afrique. Ils ont souligné que de nombreuses opportunités existent pour engager davantage d’investisseurs privés et que les banques multilatérales de développement doivent également jouer un rôle dans ce processus.

Ce rapport sur les Perspectives économiques en Afrique a été présenté pour la quatrième année consécutive en Asie, témoignant de l’intérêt croissant pour les opportunités économiques du continent. La Banque africaine de développement a également ouvert un Bureau de représentation extérieure pour l’Asie au Japon, renforçant ainsi les liens entre l’Afrique et l’Asie en matière d’investissement et de développement.