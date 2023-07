Le ministre des Affaires sociales, Malek Ezzahi a affirmé que son département est disposé à fournir toutes les formes d’aide pour accélérer le rythme de travail au sein de la Fondation Fida à travers le renforcement des interventions des structures et établissements relevant du ministère des affaires sociales à l’instar du comité général de la promotion sociale, de la Caisse nationale de retraite et de prévoyance sociale (CNRPS) et de la Caisse nationale d’assurance-maladie (CNAM).

Le ministre qui recevait, lundi, le président de la Fondation Fida, Ahmed Jaafer, a souligné, selon un communiqué, de mobiliser les moyens nécessaires pour faire réussir l’action de cet établissement qui oeuvre en faveur des victimes des attaques terroristes parmi les militaires et les forces de sécurité intérieure et de la douane ainsi que les ayant droit parmi les martyrs de la révolution et ses blessés et ce en concrétisation du programme du président de la République.

Il a été convenu, au cours de cette rencontre, de tenir des réunions avec tous les intervenants afin d’instaurer des mécanismes de coopération entre la Fondation Fida et le ministère des affaires sociales.