Le ministère de l’éducation a signé jeudi un accord de partenariat et de coopération avec la société de production “Benta”, pour la diffusion de l’émission Madrassati sur la chaine Carthage+ qui démarre à partir de l’année scolaire 2023-2024, selon un communiqué publié par le ministère.

L’émission Madrassati vise à appuyer les efforts déployés par le ministère de l’éducation en matière de réhabilitation des établissements scolaires afin de les doter d’équipements et de moyens permettant le bon déroulement des cours et garantir un meilleur rendement scolaire.

Le ministère a précisé sur sa page facebook que cet accord porte sur la réhabilitation de 26 établissements scolaires à partir de l’année scolaire 2023-2024 à travers une émission télévisée qui présentera à l’opinion publique et à la société civile, un aperçu des différentes étapes de ce projet et l’importance du rôle de l’état dans la réhabilitation et la modernisation des établissements scolaires.

A cette occasion, le ministre de l’éducation Mohamed Ali Boughdiri a souligné l’importance de cette initiative qui illustre les efforts déployés par l’état dans le secteur éducatif, notamment en matière de valorisation des espaces éducatifs, qui connaissent des difficultés tant au niveau de l’infrastructure que des services scolaires.