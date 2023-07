La BIAT a décidé l’émission d’un emprunt obligataire subordonné « BIAT subordonné 2023-1 », sans recours à l’appel public à l’épargne, d’un montant de 100 MD susceptible d’être porté à un montant maximum de 150 MD, divisés en 1 000 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal, susceptibles d’être portées à un maximum de 1 500 000 obligations subordonnées de 100 dinars de nominal.

Période de souscription et de versement : Les souscriptions et les versements à cet emprunt subordonné seront reçus à partir du 05/07/2023 auprès des guichets de la BIAT, et clôturés au plus tard le 04/09/2023.