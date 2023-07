La constitution d’une commission chargée d’identifier des solutions pour débloquer le projet de l’autoroute A2 reliant Tunis-Jelma dans les délais, en assurant son approvisionnement en produits de carrières, a été au centre d’une séance de travail tenue mardi, à Tunis, entre les ministres de l’Equipement et de l’habitat, Sarra Zaafrani Zenzeri, et des Domaines de l’Etat et des affaires foncières, Mohamed Rekik.

Composée des représentants de ces deux départements ainsi que de celui des Finances, cette commission sera également chargée d’assurer le recouvrement et la récupération des sommes dues à l’Etat, selon un communiqué publié mardi par le ministère des Domaines de l’Etat et des affaires foncières.

Le projet national de l’autoroute A2 reliant Tunis-Jelma rencontre des problèmes relatifs à l’approvisionnement en produits des carrières étant donné que ces dernières sont à l’arrêt à cause du non paiement des frais de location, ainsi qu’aux autres dysfonctionnements, notamment dans la partie du projet reliant les gouvernorats de Kairouan et de Sidi Bouzid.

Les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre la coordination quotidienne pour pallier au le retard dans l’avancement des travaux de ce projet, mettant l’accent sur l’importance économique et sociale du projet.