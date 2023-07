Le ministère de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors a annoncé mardi au cours d’une rencontre, le démarrage des ateliers pour l’élaboration de la stratégie nationale de renforcement du leadership féminin des petites et moyennes entreprises à l’orée de 2035.

Des représentants de structures publiques et d’organisations de la société civile ainsi que des femmes cheffes d’entreprises ont pris part à cette rencontre, qui s’est tenue au centre de recherches, d’études, de documentation et d’information sur la femme (CREDIF).

A cette occasion, la cheffe du gouvernement Najla Bouden a souligné dans une vidéo diffusée à l’ouverture de cette rencontre, que la mise en place de cette stratégie a pour objectif de booster le leadership féminin en entreprises et de promouvoir la participation des femmes et des filles dans le secteur économique afin d’améliorer le taux de croissance et réduire les indices de pauvreté et du chômage.

Bouden a appelé les participants à simplifier les mécanismes de financement des petites et moyennes entreprises, en particulier dans le secteur agricole, l’économie verte et bleue et l’innovation technologique.

Elle a souligné l’engagement de son gouvernement à promouvoir l’entreprenariat féminin et à favoriser l’égalité des chances, précisant que le budget alloué au programme Raidet est passé de 50 MD à 70 MD.

De son côté, la ministre de la famille, Amel Belhaj moussa a précisé que cette stratégie nationale a pour but d’accroitre le nombre de femmes entrepreneures, d’assurer l’égalité hommes femmes et légalité des chances à l’accès au monde des finances et des affaires.

“Cette stratégie qui sera fin prête en aout 2023, constitue une feuille de route à même de hisser le nombre des femmes cheffes d’entreprises et de simplifier les méthodes et mécanismes de financement des projets féminins” a-t-elle déclaré aux médias.

Moussa a fait état d’une affluence croissante au programme Raidet de la part des femmes, soulignant que plus de 10 500 demandes de réalisation de projets féminins ont été enregistrées sur la plateforme, lancée le 10 aout 2022.

Elle a ajouté que 2043 femmes ont réalisé des petits projets depuis le lancement de la plateforme Raidet jusqu’à aujourd’hui, moyennant un budget de plus de 20 MD.