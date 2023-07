La joueuse de tennis tunisienne, Ons Jabeur (6e, mondiale) s’est qualifiée pour le deuxième tour du tournoi de Winbledon (Grand Chelem), en battant la Polonaise Magdalena Freçh (68e) en deux sets (6-3, 6-3), mardi.

Jabeur affrontera au second tour la Belge Ysaline Bonaventure (90e) ou la Chinoise Zhuoxuan Bai (191e), avant de poursuivre son chemin vers une place en finale.

Et on peut espérer le parcours donné par “IBM AI Draw Analysis” estimant que sur la base des données traitées par l’intelligence artificielle, qu’Ons Jabeur pourrait avoir le parcours suivant dans cette édition de la compétition Wimbledon :

