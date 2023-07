Enactus Tunisia organise la 14ème édition de sa National Exposition les 5 et 6 Juillet 2023 à l’Hôtel Laico Tunis, avec le précieux concours de la Konrad Adenauer Stiftung, le Ministère de l’économie et de la planification, EU4YOUTH, OIT, Jeuness et Tunisie Telecom.

Ce rendez-vous annuel réunira plus de 1200 de jeunes étudiants, 200 business leaders et cadres dirigeants, des personnalités politiques, diplomatiques et culturelles.

Durant toute l’année, environ 3600 étudiants représentant plus de 95 établissements publics et privés de l’enseignement supérieur, affiliés à Enactus Tunisia, écoles d’ingénieurs, de commerce, de gestion, de comptabilité, de santé et des centres de formation professionnelle ont pris part à l’aventure et développé des projets diversifiés favorisant le progrès social et sociétal dans notre pays. Chacun de ces projets répond au moins, à l’un des 17 objectifs de développement durable fixé par les Nations Unies.

Parmi ces équipes, (34) d’entre elles ont été qualifiées pour participer à cette grande kermesse d’entrepreneuriat social et exposer leurs projets devant un jury composé de professionnels du monde de l’entreprise à travers deux tracks : Early Stage Challenge (24 projets restés à l’étape de l’idée), Limitl’ess challenge (3 projets) et le Advanced stage (11 projets ayant réalisé des impacts sur le plan économique, social et ou environnemental).

Chaque équipe aura 12 minutes pour pitcher et défendre son projet à travers une présentation audiovisuelle en anglais suivie d’une session de Questions/Réponses avec les membres du jury.

Le lancement de l’évènement aura lieu le 05 juillet 2023 avec la cérémonie d’ouverture, le Early stage challenge, le Limitl’ess challenge et la Enactus Tunisia Projects Exhibition. Le 06 juillet 2023, sera consacré à la demi-finale, la finale et à la cérémonie des awards. Les membres du jury auront pour principale mission de désigner le champion national de cette édition qui aura l’honneur de représenter la Tunisie lors de la Enactus World Cup qui se déroulera du 17 au 20 Octobre 2023 à Utrecht, Pays Bas.

Plusieurs autres awards sont prévus pour cette Enactus Tunisia National Exposition 2023 :

The innovation Award, Environment Award, Team Leader of the year Award, Limil’Ess Team Leader of the year Award, Special Leadership Award, Faculty advisor of the year Award et Limitl’ess Faculty advisor of the year Award.

Programme de la Enactus Tunisia Exposition 2023

MERCREDI 5 JUILLET 2023 :

14H30-15H00 : Accueil & inscription des équipes et des juges de la finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge

Accueil & inscription des équipes et des juges de la finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge 15H00-15H30 : Briefing des juges de la finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge

Briefing des juges de la finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge 15H30-16H30 : Finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge

Finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge 16H30-16H45 : Pause-Café

Pause-Café 16H45-17H15 : Finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge

Finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge 17H00-17H30 : Délibérations Finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge

Délibérations Finale du Early Stage Challenge et du Limitl’ESS Challenge 17H00-17H30 : Inauguration de la Enactus Tunisia Projects Exhibition 2023

17H30-19H30

CEREMONIE D’OUVERTURE DE LA

ENACTUS TUNISIA NATIONAL EXPOSITION 2023

17H30 : Mot de bienvenue de Monsieur Farouk ZOUHIR, Chairman d’Enactus Tunisia

17H35 : Mot de bienvenue de Madame Imen NEFZI, Project Manager de la Konrad Adenauer Stiftung

17H40 : Mot de bienvenue de Monsieur Youssef FENNIRA, Chief Technical Advisor Cluster Head Enterprise – SSE Tunisia

17H45 : Mot de bienvenue de Monsieur Monsieur Samir SAID, Ministre de l’Economie et de la Planification

17H55: Panel ‘’Startup, quel avenir ?’’ avec Monsieur Samir SAID, Ministre de l’Economie et de la Planification

18H30 : Tirage au sort de la demi-finale du Advanced Stage Challenge

19H00 :Follow The Leaders avec Monsieur Ahmed Slim BOUAKEZ, Co-founder WaterSec

19H20 : Parade des équipes du Early Stage Challenge

19H30 : Early Stage Challenge Award

JEUDI 6 JUILLET 2023 :

09H15-09H45 : Accueil & inscription des équipes du Advanced Stage Challenge

09H15-09H45 : Accueil & inscription des juges de la demi-finale de l’advanced stage challenge

09H45-10H30 : Briefing des juges de la demi-finale de l’advanced stage challenge

10H30-11H30 : Demi-finale de l’advanced stage challenge

11H30-11H45 : Pause-café

11H45-12H30 : Demi-finale de l’advanced stage challenge

12H30-13H00 : Délibérations demi-finale de l’advanced stage challenge

13H00-14H30 : Pause déjeuner

14H30-14H45 : Accueil & inscription des juges de la finale du advanced stage challenge

14H45-15H00 : Briefing des juges de la finale du advanced stage challenge

14H30-15H30

CEREMONIE DES AWARDS DE LA DEMI-FINALE

15H00:Mot de Monsieur Haykel BELHASSINE, Country Manager, Citi Bank Tunisia

15H05:Follow The Leaders avec Madame Hayfa KHALFOUI, CEO Lait Espoir

15H15:Alumni Awards

15H25:Follow The Leaders avec Monsieur Zied GUIGA, Vice-President, Wallyscar

15H35:Parade des équipes de l’advanced stage challenge

15H40:Annonce des résultats de la demi-finale de l’advanced stage challenge

15H50:Finale advanced stage challenge

17H30-19H30

CEREMONIE DES AWARDS DE LA FINALE

DE LA ENACTUS TUNISIA NATIONAL EXPOSITION 2023

17H45 : Mot de bienvenue de Monsieur Farouk ZOUHIR, Chairman d’Enactus Tunisia

17H50 : Mot de bienvenue de Monsieur Malte GAIER, Représentant Résident de la Konrad-Adenauer Stiftung

17H55 : Mot de Monsieur Lassaad BEN DHIEB, PDG de TUNISIE TELECOM

18H00 : Mot de Monsieur Moncef BOUKTHIR, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique

18H10 : Awards Challenges Spéciaux

18H25 : Enactus Tunisia Success Story

18H35 : Parade des équipes du Limitl’ESS Challenge & awards

18H45 : Enactus World Cup 2023

18H50 : Mot de Madame Josephine FRANTZEN, Ambassadeur du Royaume des Pays Bas en Tunisie

19H00 : Advanced Stage Awards 2023

Les équipes Candidates à l’Advanced Stage Challenge 2023 :

Enactus TBS, Enactus ESB, Enactus INAT, Enactus ISET Zaghouan, Enactus ESCS, Enactus UGAF,

Enactus ENIT, Enactus ESSECT, Enactus ESCT, Enactus Limitl’ESS ISLAI Béjà et Enactus Limitl’ESS ISET KEF

Les équipes candidates au Early Stage Challenge 2023 :

Enactus ESB, Enactus TBS, Enactus ENSI, Enactus INAT, Enactus ESA Mograne, Enactus ISET’COM, Enactus ISSAT Mateur, Enactus ISG Tunis, Enactus IHEC Sfax, Enactus ISET Rades, Enactus Polytech Sousse, Enactus ISBM, Enactus ISFF Sousse, Enactus IHEC Sousse

Enactus Limitl’ESS ISIGK, Enactus Limitl’ESS FSEGJ, Enactus Limitl’ESS ISI KEF, Enactus Limitl’ESS ISP Tabarka, Enactus Limitl’ESS ESA Kef, Enactus Limitl’ESS ISAMK et Enactus Limitl’ESS ISG Gabes, Enactus Limitl’ESS ISSH Jendouba, Enactus Limitl’ESS ISET Béja, Enactus Limitl’ESS ISET KASSERINE

Les équipes candidates au Limitl’ess Challenge 2023 :

Enactus Limitl’ESS ISLAI Béjà, Enactus Limitl’ESS Biotech Béjà, Enactus Limitl’ESS ISET Kef

A propos d’Enactus :

Enactus Tunisia est une organisation d’entrepreneuriat social qui mobilise des étudiants, des enseignants universitaires et des business leaders, afin d’utiliser la force positive de l’entrepreneuriat pour un développement durable, global, équitable et inclusif. Elle est affiliée au réseau mondial d’Enactus qui compte 36 pays.

Principe d’Enactus :

Les étudiants regroupés en équipes représentant chacune une institution de l’enseignement supérieur, réalisent et/ou développent un ou plusieurs projets d’entrepreneuriat social au profit de personnes dans le besoin, afin d’améliorer le niveau et la qualité de leur vie.

L’ensemble des projets réalisés par les étudiants lors de l’année universitaire, est présenté dans le cadre d’une compétition nationale, à un jury de dirigeants et de chefs d’entreprises dont la mission est de sélectionner la meilleure équipe qui a réalisé un impact considérable vis-à-vis de sa communauté.

A travers cette expérience, les étudiants développent non seulement des projets, conciliant esprit d’entreprise et utilité sociale, qui améliorent durablement les capacités et les conditions de vie des personnes dans le besoin ; mais développent également leurs compétences humaines, managériales et entrepreneuriales, qui feront d’eux des leaders entreprenants et responsables.

Des informations supplémentaires peuvent être trouvées sur :

Site Web : https://enactus.org.tn/

Facebook : https://www.facebook.com/EnactusTunisie/