Dans la suite de la série NetFlix “Break Point” sur les vedettes du tennis professionnel, Ons Jabeur, lors d’une séance de remise en forme, en profite pour lancer une invitation à Serena Williams et sa sœur Venus à venir en Tunisie.

Il faut rappeler que “Serena Williams a appelé Jabeur à l’improviste pour faire équipe en double à Eastbourne l’été dernier, et le 23 fois champion majeur a été récompensé par une paire de matchs divertissants alors que les deux ont joué ensemble pour la première fois et ont appris à se connaître. Alors que les caméras tournent dans les coulisses alors que les deux s’étirent, Jabeur invite Serena et Venus à visiter la Tunisie”. (Wtatennis)

“La saison 2022 historique de Jabeur a commencé à prendre de l’ampleur lorsqu’elle est devenue la première joueuse du Moyen-Orient ou d’Afrique du Nord à remporter un tournoi WTA 1000 au Mutua Madrid Open en mai dernier. “