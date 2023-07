Le jeudi 5 juillet 2023, les festivaliers auront rendez-vous avec l’ouverture de la 36ème édition du Festival international de musique symphonique d’El Jem dans une soirée qui s’annonce exceptionnelle selon les organisateurs avec au programme un univers musical envoûtant avec l’Orchestre symphonique de l’opéra de Tunis tunisien sous la direction du chef d’orchestre autrichien Manfred Müssauer avec la participation notamment de la soprano Nessrine Mahbouli.

Intitulé “Salut de Vienne”; le spectacle est un voyage musical à travers les plus belles œuvres de Vienne, offrant un aperçu de l’opéra et de la musique classique qui ont enchanté cette ville pendant des siècles.

Cette soirée mettra à l’honneur les plus grands compositeurs de tous les temps, dont leurs meilleures compositions seront jouées à El Jem avec des chefs-d’œuvre intemporels de Wolfgang Amadeus Mozart, Leo Fall, Johann Strauss, Franz Leh?r et Josef Franz Wagner/

Donnant les détails du programme, le comité d’organisation a informé sur sa page Facebook que la soirée débutera avec Wolfgang Amadeus Mozart, l’un des compositeurs les plus célèbres de Vienne. Sa symphonie “L’enlèvement au sérail” KV 384, Sinfonia, promet de transporter instantanément dans l’univers enchanteur de la musique classique.

Ensuite, place à la découverte de Giacomo Meyerbeer et son opéra “L’Africaine”. Avec la magnifique aria “Pays merveilleux…. O paradis”, le public sera transporté dans un monde féerique et exotique.

Antonni Dvök, compositeur tchèque de renom, enchainera avec “Rusalka” et son aria intemporelle “Chanson à la lune”. Cette mélodie douce et envoûtante évoque les mystères de la nature et les tourments de l’amour.

L’ouverture joyeuse de “Les joyeuses commères de Windsor” d’Otto Nicolai fera plonger dans l’atmosphère comique et animée de cette comédie d’opéra.

Jacques Offenbach, maître de l’opéra bouffe, sera présent avec “Les contes d’Hoffmann” et leur célèbre duo d’amour “Belle nuit, nuit d’amour”. Cette romance envoûtante reste l’une des plus appréciées de l’opéra français.

Alfredo Catalani emmènera l’assistance par la suite dans les montagnes italiennes avec “La Wally” et son aria émouvante “Ebben, ne andré lontana”.

Cette pièce célèbre est un témoignage poignant de l’amour et de la séparation.

La soirée se poursuit avec Erich Wolfgang Korngold et son opéra “Die tote Stadt”. “Mein Sehnen, mein W?hnen” est une aria passionnée qui exprime les tourments intérieurs du protagoniste.

Richard Heuberger apporte une touche de légèreté avec “Le Bal de l’Opéra” et sa chanson entraînante “Gehen wir ins chambre séparée”. Cette pièce transporte dans l’ambiance festive d’un bal viennois.

Place après à l’ouverture enjouée de “La Légère Cavalerie” de Franz von Suppé. Cette pièce énergétique et dynamique est un véritable tour de force pour l’orchestre.

Après l’entracte, ce sont les gladiateurs avec l’op. 68 de Julius Füik qui feront leur entrée triomphale. Cette marche puissante et grandiose est un véritable classique.

Franz Lehr, l’un des compositeurs les plus appréciés de l’opérette viennoise, nous fait vibrer avec “Giuditta” et son aria enflammée “Meine Lippen, sie küssen so heiss”. Cette chanson pleine de passion est un incontournable du répertoire viennois.

Leo Fall emmènera les festivaliers à Istanbul avec “La Rose de Stamboul” et son aria romantique captivante. Cette pièce exotique nous transporte dans un monde oriental fascinant.

Johann Strauss, le roi de la valse, offrira quant à lui, “Rosen aus dem Süden” (Roses du Sud), une valse envoûtante qui évoque la grâce et l’élégance de la danse viennoise.

Emmerich Kölmön débarque avec l’atmosphère des montagnes avec “La princesse Czardas” et son aria entraînante “Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland”; une balade dans les paysages enchanteurs des Alpes.

Franz Lehör revient avec “Frasquita” et sa chanson sensuelle “Schatz, ich bitt´ dich, komm heut´ Nacht”. Cette pièce évoque la passion et la séduction.

Emmerich Kölmön offre ensuite le célèbre duo d’hirondelles de “La princesse Czardas”. Cette romance enchanteresse nous transporte dans un univers de douceur et de tendresse.

Enfin, la soirée prend fin en apothéose avec la marche majestueuse de “Maria Theresia” de Josef Franz Wagner ; une pièce qui rend hommage à l’impératrice Marie-Thérèse d’Autriche.