-La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Société financière internationale (SFI), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont annoncé vendredi, avoir lancé ” une initiative visant à renforcer leur soutien aux entreprises en démarrage et aux accélérateurs en Afrique du Nord”.

Dans le cadre de cette initiative, “‘un projet pilote sera déployé, dans un pays d’Afrique du Nord, avant de l’étendre à toute la région”. L’objectif consiste à fournir “un niveau supérieur de soutien intégré au développement des start-ups et à l’écosystème des start-up”.

S’appuyant sur les programmes spécialisés des deux institutions, à savoir le programme “Star Venture” de la BERD et le catalyseur de démarrage de la SFI, la finalité de la nouvelle initiative est de créer des synergies et de renforcer l’impact sur le développement des deux programmes en relevant les défis confrontés par les start-ups nord-africaines, afin de les rendre plus durables et prospères sur le plan commercial.

Il est à souligner que le programme Star Venture de la BERD a été lancé en 2018. Destiné aux start-up à fort potentiel (HPSU), il leur offre des conseils commerciaux et un soutien au renforcement des capacités pour améliorer les écosystèmes de start-up. A ce jour, le programme Star Venture a soutenu plus de 600 start-up, dont plus de 180 HPSU et 25 accélérateurs, dans 22 pays.

S’agissant de l’IFC Startup Catalyst, il a été lancé en 2016. Il s’agit d’une plateforme qui investit dans des incubateurs, des accélérateurs et des fonds d’amorçage, soutenant des start-ups innovantes et en phase de démarrage dans les marchés émergents, et ce, via le mentorat, la mise en réseau et le financement. En décembre 2022, IFC Startup Catalyst avait soutenu 19 accélérateurs et fonds d’amorçage qui avaient investi dans plus de 1 180 start-ups dans 24 pays.