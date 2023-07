Voici les nouvelles du marché boursier pour la semaine du 26 au 30 juin 2023, selon l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs :

AIR Liquide Tunisie : Mise en paiement des dividendes

La société AIR LIQUIDE TUNISIE qui a tenu son Assemblée Générale Ordinaire, le 26 Juin 2023, a fixé le montant des dividendes à 5,500 dinars par action et la date de détachement pour le 12 juillet 2023.Le règlement s’effectuera auprès des intermédiaires en Bourse et teneurs de comptes dépositaires des titres via TUNISIE CLEARING pour les titres qui y sont déposés.

SAH Lilas : augmentation de capital

La Société d’Articles Hygiéniques (SAH) porte à la connaissance de ses actionnaires et du public que son Assemblée Générale Extraordinaire, tenue le 22 juin 2023 a décidé d’augmenter le capital social de la société d’un montant de 2 333 777 dinars par incorporation de résultats reportés et ce, par l’émission de 2 333 777 actions gratuites d’une valeur nominale de (01) dinar chacune, à raison d’une (1) action nouvelle gratuite pour 35 actions anciennes avec 7 rompus.

À la suite de cette augmentation, le capital de la SAH passera de 81 682 202 dinars à 84 015 979 dinars. Les actionnaires pourront exercer leurs droits en bénéficiant gratuitement d’actions nouvelles conformément à la parité d’attribution définie ou encore en cédant leurs droits d’attribution en bourse et ce, à partir du 01 août 2023.

La société procédera à l’acquisition et l’annulation des 7 droits d’attribution rompus. Les actions nouvelles gratuites porteront jouissance en dividendes à partir du 1er janvier 2023. Les actions nouvelles gratuites seront négociables en bourse à partir du 01 août 2023 sur la même ligne de cotation que les actions anciennes.