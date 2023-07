Wimbledon, dans son édition 2023, vient d’annoncer le tirage au sort de la compétition de tennis WTA simple dames.

Ons Jabeur se retrouve dans le groupe 2 avec E.Rybakina qu’elle a rencontré en finale de cette compétition l’année dernière. Dans ce même groupe on retrouve également M. SAKKARI et A. SABALENKA.

Dans le groupe 1, on retrouve en haut du tableau la n°1 mondiale I.SWIATEK avec J.Pegula et C. Garcia.

A propos du tournoi de Wimbledon

Le tournoi de Wimbledon ou The Championships, souvent abrégé par métonymie en Wimbledon, est un tournoi de tennis se déroulant annuellement dans le quartier éponyme du borough londonien de Merton dans la banlieue sud-ouest de Londres. Joué depuis le 3 juillet 1877, il est le plus ancien tournoi de tennis au monde 1,2. Il est depuis ses débuts organisé par l’All England Lawn Tennis and Croquet Club, un club sportif anglais.

D’abord uniquement ouvert aux hommes, il s’ouvre aux femmes en 1884. À partir de 1968 et comme tous les autres tournois, il s’ouvre aux professionnels. Aux côtés du simple messieurs et du simple dames se déroulent aussi des compétitions de doubles messieurs, double dames et double mixte.

Le tournoi fait partie de la catégorie des tournois du Grand Chelem au nombre de quatre : l’Open d’Australie, les Internationaux de France de tennis (Roland-Garros), Wimbledon et l’US Open de tennis. Ce sont les tournois de tennis les plus importants et Wimbledon est souvent considéré comme le plus prestigieux d’entre eux par ceux qui se fondent sur l’histoire. (source: wikipedia)