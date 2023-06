Le ministre de la santé Ali Mrabet a souligné l’importance de mettre en œuvre les différentes composantes de la stratégie nationale de prévention des addictions, de réduction des risques et de traitement des troubles résultant de l’utilisation illicite de substances psychotropes dans les prisons et la société pour la période 2023-2025.

S’exprimant, hier lundi à Tunis, à l’ouverture d’un atelier de travail à l’occasion de la journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues, pour approuver le plan financier et opérationnel de cette stratégie, le ministre a souligné la nécessité d’atteindre tous ses objectifs en matière de prévention et de traitement afin de protéger l’ensemble de la société des graves répercussions de l’addiction et de la consommation de substances psychotropes, en coordination avec tous les partenaires au niveau national et international.

A cette occasion, le ministre a loué les efforts déployés par le bureau national chargé de la lutte contre les stupéfiants à l’unité de la pharmacie et du médicament relevant du ministère de la santé, l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en Tunisie et le Bureau du Programme conjoint des Nations Unies pour la lutte contre le VIH/sida (ONUSIDA) en Tunisie pour élaborer ce programme opérationnel.

L’atelier a réuni des représentants de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en Tunisie, du Bureau du Programme conjoint des Nations Unies pour la lutte contre le VIH/sida (ONUSIDA) en Tunisie, de L’Agence des Nations Unies pour les migrations, de pays étrangers, d’organisations internationales, de membres du comité de pilotage, de ministères, structures intervenantes et société civile.

Le ministre de la santé avait visité, avant l’ouverture de l’atelier, une exposition organisée à cette occasion et qui comportait des activités de sensibilisation ainsi que des produits des consultants du centre Amal d’éducation, de prévention et de traitement de la toxicomanie à Jebel El-Oust et de l’unité de soins de jour, Tanit, à l’hôpital Razi à la Manouba.