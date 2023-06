Le metteur en scène Hatem Derbal récompensé pour ‘Chawq’ au Festival de théâtre libre 2023

La pièce ” Chawq ” du metteur en scène tunisien Hatem Derbal a été doublement primé au Festival international de théâtre libre 2023 en Jordanie en remportant le prix de la meilleure œuvre, la médaille d’or, et le prix de la meilleure mise en scène.

Le palmarès de cette 18e édition organisée du 20 au 25 juin, a été dévoilé, dimanche soir, au Centre culturel royal de la Capitale jordanienne Amman.

” Chawq ” a été coproducteur en 2022 entre le Centre des arts dramatiques et scéniques de Ben Arous et le théâtre Al Hambra à Tunis d’après un texte de Hamdi Hmaïdi. Les rôles sont interprétés par Amal Amel Fariji, Nadra Toumi, Mariem ben Hassen, Abdelmonom Chouyette et Hamadi Bjaoui.

Cette pièce est une adaptation de “Derniers remords avant l’oubli ” (1987) oeuvre du dramaturge français disparu Jean-Luc Lagarce (1957-1995).

Elle sera présentée le 27 juillet prochain à Hammamet dans le cadre de la 57ème édition Festival International de Hammamet qui présentera cette année 31 soirées de musique, théâtre, danse et arts du cirque du 08 juillet au 12 août.

Synopsis : ” Chawq ” ou ” Nostalgie… quand tu nous tiens ! ” Le fils aîné retourne au bercail après une longue absence pour informer sa famille de sa maladie qui l’a terrassée. L’heure fatidique arrive et le spectre de la mort approche à grands pas.

Les réminiscences du passé refont surface, les anciennes querelles familiales reviennent et les blessures ressurgissent. Le metteur en scène pose avec beaucoup de justesse la notion de la solitude de l’être face à l’Altérité et des conflits intérieurs que cela engendre.

Il se joue de cette ambivalence entre passé et présent, pour présenter une dramaturgie qui restitue les bribes éparses d’une mémoire qui éclate, pour essayer de ramasser les morceaux d’un corps humain à même le sol, terrassé par tant de maux qui pèsent sur son esprit”.