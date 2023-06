L’événement “AFRITRADE BtoB MEETING “, dédié au commerce et à l’investissement, se tiendra les 13 et 14 Juillet 2023 à Abuja – Nigeria sous le thème “Commerce sous l’AFCFTA : Un changement de jeu”.

“Cet événement vise à favoriser l’intégration commerciale au sein du Continent Africain dans le cadre de l’Accord de Libre-échange Continental Africain (AFCFTA)”, a fait savoir le CEPEX.

Les entreprises tunisiennes qui veulent participer à cette manifestation peuvent s’inscrire sur la plateforme www.afritradeb2b.com.

Organisé par la Chambre de Commerce et d’Industrie d’Abuja en collaboration avec le Ministère du commerce et de l’Investissement de ce pays, CMD Trade Entreprises et KVS International, cet évènement devra regrouper 200 entreprises nigérianes opérant dans les différents domaines d’activités et une centaine d’entreprises de tout le Continent Africain.

Le programme de cette rencontre comprend, aussi, un forum économique, des rencontres d’affaires BtoB ainsi que des visites ciblées et des mini-conférences.