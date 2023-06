Le marché a aligné une deuxième semaine haussière de suite. L’indice de référence a gagné 1,2%, à 8925,3 points, ramenant sa performance annuelle à +10,1%, c’est ce qui ressort de l’analyse hebdomadaire de l’intermédiaire en bourse, Tunisie Valeurs, publiée vendredi.

La semaine a été marquée par une accélération du rythme des échanges. Et pour cause, la réalisation de sept transactions de bloc, drainant un volume additionnel de 42,6 millions de dinars (MD). Lesdites transactions ont porté sur les titres suivants : SOTUVER (deux transactions de bloc, portant sur 28,6 MD), SAH Lilas (deux transactions de bloc, portant sur 6,2 MD), BT (une transaction de bloc, portant sur 5,5 MD) et UIB (deux transactions de bloc, portant sur 2,2 MD).

Analyse des valeurs :

Le titre GIF s’est offert la meilleure performance de la semaine. L’action du producteur des filtres automobiles s’est envolée de 15,9%, à 0,510 D, dans un volume limité de 22 mille dinars.

Le titre UADH a figuré parmi les plus grands gagnants de la semaine. L’action du concessionnaire automobile a signé une avancée de 15,4%, à 0,450 D. Sur la semaine, la valeur a amassé des capitaux de 126 mille dinars.

MIP a été la valeur la plus sanctionnée par les investisseurs sur la semaine. L’action du spécialiste de l’affichage urbain s’est effritée de 13,3% à 0,130 D. Le titre a mobilisé des échanges hebdomadaires de 38 mille dinars seulement.

Le titre CELLCOM ne s’est pas bien comporté sur la semaine, affichant une baisse de 4,2% à 2,290 D. L’action du distributeur de la marque EVERTEK a drainé un flux réduit de 52 mille dinars sur la semaine.