La flamme olympique arrivera par bateau le 8 mai 2024 à Marseille et traversera pendant 80 jours la France sur près de 12.000 kilomètres, et passera par le Mont-Saint-Michel, les Antilles ou encore le Château de Versailles, ont annoncé vendredi les organisateurs des JO de Paris.

Portée par 10.000 relayeurs, la flamme olympique, allumée le 16 avril en Grèce, traversera plus de 400 villes, et cinq territoires ultra-marins, un périple qui se veut “festif” malgré les menaces de perturbation par des activistes, pour arriver à Paris le 26 juillet.

Dévoilé vendredi, le parcours de la flamme va traverser 64 territoires pendant plus de deux mois, avec à la fin de chaque étape la tenue de concerts et manifestations sportives. Alors toutes les collectivités locales n’ont pas répondu à l’appel, en partie pour certaines en raison du coût jugé excessif.

Après avoir été allumée le 16 avril à Olympie en Grèce, la torche va effectuer neuf jours de relais en Grèce avant de prendre le bateau pour rejoindre la France. Elle naviguera sur la Méditerranée à bord du mythique Bélem, un des plus anciens trois-mâts européens, pour arriver le 8 mai à Marseille, date du début de son périple qui l’amènera à Paris le 26 juillet.

Le lieu de l’allumage de la vasque à Paris n’est officiellement toujours pas arrêté, l’hypothèse de la Tour Eiffel, plusieurs fois évoquée, n’a pas été confirmée par le patron du Cojo Tony Estanguet.

Le parcours ne sera pas linéaire, avec des sauts de puce pour relier les territoires partenaires, et la flamme, traitée avec les égards dignes d’un chef d’Etat, sera accompagnée d’une caravane, composée de sponsors. Et comme pour le Tour de France, elle passera dans des lieux emblématiques du pays.

Après son arrivée à Marseille, elle traversera plusieurs villes du pour arriver à Paris.

Quant aux relayeurs, dont le processus de sélection est toujours en cours, ils seront 10.000, dont 3.000 en collectif. Chaque relayeur portera la flamme pendant environ quatre minutes sur une distance de 200 mètres. Un tiers des porteurs de flamme sera sélectionné par le comité d’organisation et le mouvement sportif, un autre tiers par les parrains du relais de la flamme BPCE (banque et assurance) et Coca-Cola, un autre tiers par les autres partenaires des JO et les derniers 10% par les territoires accueillant la flamme.