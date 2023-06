Des rencontres BtoB entre le groupe allemand de vente d’habillement par correspondance ” Otto International ” et une dizaine d’industriels tunisiens opérant dans la filière maille/jersey, ont été organisées jeudi, par le CEPEX, à la Maison de l’Exportateur.

Les représentantes de la branche milanaise de ce groupe, en l’occurrence ” Otto International Scan-Thor ” en charge du marché italien et tunisien pour ce qui a trait au sourcing de nouveaux fournisseurs et à la gestion et au contrôle des commandes, ont pu s’entretenir avec dix producteurs tunisiens d’articles d’habillement en maille/jersey. Ces derniers ont présenté leurs échantillons et dernières collections et créations.

“La filière maille et jersey a été au centre d’intérêt de la filiale italienne du groupe, compte tenu des performances indéniables que la Tunisie a pu réaliser (8ème fournisseur mondial de l’Italie avec 1 048 millions de dinars d’exportation en 2022, dépassant certaines grosses pointures en la matière, en l’occurrence la Turquie, le Viêt-Nam, le Pakistan et le Maroc). La filière maille représente à elle seule, 55% du total des exportations tunisiennes d’habillement sur l’Italie en 2022 et enregistrant une nette progression de l’ordre de 20% par rapport à l’année 2021.

A titre de rappel, la Tunisie a exporté pour un total de 2.1 milliards de dinars d’articles de textile et habillement vers l’Italie en 2022 et 1 milliard de dinar pendant les 5 premiers mois de 2023”, a précisé le CEPEX.

“Cette visite, la deuxième du genre après celle de septembre 2022 qui fut dédiée à la filière jean et denim, confirme l’intérêt porté à la Tunisie en tant que site de production fiable et atteste des performances avérées des industriels tunisiens du textile et habillement”.

“Intéressées par l’offre de la Tunisie en maille, les représentantes de ” Otto International Scan-Thor ” ont exprimé leur volonté d’étendre prochainement leur sourcing en Tunisie vers d’autres filières d’habillement telles que le prêt-à-porter, la bonneterie, les chaussures et le linge de maison”, a fait savoir le CEPEX.

“Force est de constater que le créneau de la vente en ligne et par correspondance a connu son apogée à l’occasion de la crise Covid (2020-2021) qui a notamment sévit en Europe et particulièrement en Italie. Nonobstant qu’elle s’est considérablement estompée, elle a tout de même bouleversé certaines pratiques et laissé une empreinte indélébile dans le comportement du consommateur au grand bonheur des acteurs du commerce électronique”. a conclu le CEPEX.