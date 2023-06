Un mémorandum d’entente visant à développer les relations commerciales et économiques a été signée, mercredi, à Budapest (capitale de la Hongrie), entre l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et la Chambre hongroise de Commerce et d’Industrie.

Cet accord a été signé par le président de l’UTICA, Samir Majoul et le président de la chambre hongroise, L?szl? Parragh en marge des travaux du forum d’affaires tuniso-hongrois lequel a été co-présidé par le ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, Nabil Ammar et son homologue hongrois, Peter Szijjarto, selon un communiqué publié par l’UTICA.

A cette occasion, Majoul a appelé les chefs d’entreprises tunisiens et hongrois à renforcer davantage le volume des échanges commerciaux bilatéraux qui reste “en deçà des attentes”, malgré son potentiel “énorme”.

Et d’ajouter que la Tunisie dispose de plusieurs atouts comme sa situation géographique “stratégique” et sa main d’œuvre qualifiée qui font d’elle une destination attractive en matière d’investissement, notamment, dans les secteurs des industries de transformation, des énergies renouvelables, des technologies de l’information et de la communication et du tourisme.

Pour rappel, le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar effectue du 20 et 21 juin courant, une visite de travail en Hongrie. Il est accompagné par une importante délégation d’hommes d’affaires conduite par le président de l’UTICA.

Cette visite a pour objectif de raffermir les liens d’amitié et de coopération existant entre les deux pays dans les divers domaines politique, économique et culturel et d’explorer davantage les opportunités de complémentarité et de partenariat entre les représentants du secteur privé en Tunisie et en Hongrie.