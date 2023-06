Les membres du comité régional de propreté et de l’environnement relevant du gouvernorat de Siliana ont mis en place un programme de propreté dans le cadre des préparatifs de la saison estivale 2023.

A ce sujet, la responsable de l’environnement et du milieu Mounira Manai a indiqué à la TAP que la plupart des 12 municipalités du gouvernorat de Siliana effectueront des campagnes de propreté incluant l’embellissement des entrées des villes, le nettoyage des trottoirs et le ramassage des déchets.

Le programme inclut aussi la maintenance et le traitement des canaux d’assainissement et des points d’approvisionnement d’eau dans le cadre de la lutte contre les moustiques et de la prévention des incendies.