Les équipes de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Tozeur viennent de récupérer un bien domanial, et ce en application à cinq décisions d’évacuation émises par le gouverneur de la région, a indiqué à l’Agence TAP le directeur régional des domaines de l’Etat et des affaires foncières Touhami Jafal.

Situé au nord de la ville de Tozeur, plus précisément près de la cité olympique et à proximité de l’aéroport Tozeur-Nefta, ce terrain, non titré et non inscrit au plan d’aménagement urbain, couvre une superficie de 20 ha et a été illégalement saisi par six personnes, a-t-il précisé.

Selon la même source, le terrain en question sera placé sous la gestion de la direction régionale des domaines de l’Etat et des affaires foncières à Tozeur jusqu’à ce qu’il sera réintégré de nouveau dans le circuit économique.