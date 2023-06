Festival International de Carthage 2023 : Nouveau spectacle avec le rappeur Tunisien Nordo

Après Fadhel Jaziri, Bouika, Nassif Zeitoun, Ahmed Saad et Rag’N’Bone Man, la 57ème édition du Festival International de Carthage (FIC) a annoncé un nouveau spectacle pour cet été avec le rappeur Tunisien Nordo qui se produira, le mercredi 26 juillet, sur la scène de l’Amphithéâtre de Carthage.

De son vrai nom Marwen Jbeli, Nordo présentera son spectacle “Nordo Show”. Cet artiste à multiples facettes, chanteur, compositeur, et acteur, est connu pour ses tubes à succès ” Ya Denya ” et ” 3arbouch ” et ” petits pains “. Nordo est considéré comme étant l’un des rappeurs le plus prolifiques et appréciés auprès de ses fans.

Ces dernières années, le rap est un genre de plus en plus présent à Carthage. En 2022, le célèbre rappeur Balti s’est produit dans un spectacle avec comme invités Kaffon et la palestinienne basée aux Etats Unis Elyanna.

Après ” La Hadhra ” en 2022, un show soufi revisité qui est vieux de plus de trente ans, Fadhel Jaziri est de retour cette année à Carthage. Son nouveau spectacle ” Mahfel ” fera l’ouverture du festival dans la soirée du vendredi 14 juillet.

L’Espagnole d’origine équato-guinéenne Buika (vendredi 21 juillet), l’Egyptien Ahmed Saad (samedi 22 juillet) et le Syrien Nassif Zeitoun (le samedi 29 juillet) sont également à l’affiche. Pour son premier spectacle en Afrique, l’Anglais Rag’n Bone Man se produira dans la soirée du mardi 8 août.

Les tarifs des spectacles annoncés varient entre 30 dinars pour les spectacles tunisiens, 40 et 60 dinars pour les spectacles étrangers.

Depuis sa création en 1964, le FIC a toujours constitué une plateforme pluridisciplinaire pour la promotion de la culture et des créations des artistes confirmés et émergents issus des quatre coins du monde. Le festival présente une programmation assez variée axée sur la musique et ouverte sur d’autres formes d’art comme le théâtre, le cinéma, le ballet et les arts de la scène.

L’artiste Kamel Ferjani dirigera le FIC pour la deuxième année consécutive. Cet artiste pluridisciplinaire est musicien, compositeur et chef d’orchestre qui a entamé son parcours artistique en 1984.

Le festival est organisé chaque année à l’Amphithéâtre romain de Carthage, situé au coeur du site archéologique de Carthage qui est classé au patrimoine mondial de l’Unesco.

La 57ème édition du Festival International de Carthage aura lieu du 14 juillet au 19 août 2023.