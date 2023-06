Le Ministre délégué auprès du ministre des Affaires étrangères du Japon, Yamada Kenji, effectue du 15 au 17 juin courant, une visite en Tunisie, pour présider avec le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Tunisien, Mounir Ben Rejiba, la 11ème session de la Commission mixte tuniso-japonaise.

Au cours de cette visite, le responsable nippon Yamada Kenji, tiendra des réunions avec de hauts responsables tunisiens, pour réaffirmer l’amitié et la coopération de longue date entre le Japon et la Tunisie et par la même, développer davantage la coopération dans un large éventail de domaines.

La Commission tuniso-japonaise est un cadre de consultation politique entre les deux gouvernements tunisien et japonais. Elle a été créée en octobre1984 lors de la visite au Japon du Premier ministre tunisien de l’époque Mohamed Mzali.

La première session de cette Commission s’est déroulée à Tunis en 1985. Depuis, elle s’est tenue régulièrement en alternance entre Tokyo et Tunis.