La ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des personnes âgées Amel Belhaj moussa a déclaré que 52 dossiers de candidature pour l’obtention du prix de la meilleure recherche scientifique féminine pour l’année 2023 ayant pour thème “créativités et innovation dans les domaines de la technologie, du digital et de l’agriculture” ont été déposés au ministère, contre 32 dossiers au cours de la session précédente et 5 dossiers seulement en 2020.

Présidant la réunion du comité chargé de la sélection et d’évaluation des dossiers de candidature, la ministre de la famille a relevé que le nombre des candidatures a nettement augmenté par rapport aux sessions précédentes en raison de la large campagne de communication lancée par le ministère pour faire connaitre ce prix, que ce soit dans les universités tunisienne ou à travers les médias et les réseaux sociaux, selon un communiqué du ministère de la famille.

Elle a précisé que les dispositions du décret portant organisation de ce prix ont été amendées afin d’augmenter de 50 pc le montant de la prime attribuée aux lauréates qui est passé de 10 mille dinars à 15 mille dinars, outre la création d’un comité scientifique chargé d’évaluer les dossiers des candidates.