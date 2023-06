La compagnie aérienne TRANSAVIA lancera, fin octobre 2023, ses premiers vols depuis Paris vers l’Aéroport International Tozeur- Nefta , a annoncé mercredi le ministère du Tourisme.

Cette décision vient suite à une réunion virtuelle tenue par le ministre du Tourisme, Mohamed El Moez Belassine avec le directeur général adjoint commercial de la compagnie ” TRANSAVIA “, Nicolas Henin.

Cette décision vient couronner un long processus qui démarré depuis février dernier, après une série de rencontres entre Belhassine et les hauts responsables de TRANSAVIA et AIRFRANCE, ainsi que les compagnes promotionnelles menées par le département ministériel et l’Office National du Tourisme en vue de développer la destination Tunisie.