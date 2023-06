Le deuxième Forum du Codéveloppement Industriel (FCI 2023) a démarré mardi à Tunis avec la participation 150 industriels tunisiens et une douzaine d’entreprises françaises.

Ce forum organisé sur deux jours devrait permettre l’organisation jusqu’à 130 rencontres Business to Business (BtoB) entre les industriels tunisiens et les experts français, a fait savoir le Directeur de Business France Afrique du Nord, Michel Bauza dans une déclaration à l’Agence TAP.

En effet, cet évènement est Organisé par le bureau Business France de l’Ambassade de France en Tunisie et la French Fab, avec le soutien du Service Economique Régional et en partenariat avec les clusters professionnels tunisiens.

L’objectif est de rassembler les industriels tunisiens autour des entreprises françaises qui proposent des solutions innovantes pour répondre à leurs besoins et de fortifier le codéveloppement entre deux pays qui se connaissent afin de contribuer à la montée en compétence de l’industrie tunisienne, selon Bauza.

Il a rappelé dans ce cadre que l’industrie tunisienne qui représente environ un quart du PIB est, aujourd’hui, très développée et fortement orientée vers l’Europe depuis de nombreuses années dans un processus de near-sharing.

” Aujourd’hui ce near-sharing se renforce avec l’augmentation de la demande en Europe pour trouver un partenaire de proximité et les industriels tunisiens sont en mesure de répondre à ce défi d’où la nécessité de poursuivre la montée en compétences, la mise des technologies de l’industrie 4.0 “, a-t-il ajouté.

Cependant, il a noté que des améliorations devront être introduites, citant les enjeux de la responsabilité sociétale et de la décarbonation qui demeurent nécessaires pour pouvoir continuer à vendre aux clients européens qui s’intéressent de plus en plus aux impacts écologiques, a-t-il expliqué.

Bauza a rappelé, par ailleurs, que la première édition du forum a permis de rassembler neuf entreprises françaises et la conclusion de contrats de partenariats.

De son côté, le directeur général de l’Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation (APII), Omar Bouzouada, a rappelé que les intentions d’investissement des entreprises françaises au cours des cinq premiers mois de 2023 ont presque doublé par rapport à la même période de l’exercice 2022, ajoutant que cette augmentation témoigne de la confiance au climat d’affaires tunisien et de la bonne santé du secteur industriel.

Le pays demeure attractif notamment avec les réformes engagées au niveau de la gouvernance de l’investissement et du climat des affaires, outre la nouvelle vague de mesures qui devraient être adoptées, a-t-il ajouté.

Le forum a permis au cours de la première séance matinale le partage des expériences des entreprises françaises qui disposent d’équipes et de filiales dans le cadre de l’offshoring et de faire le point sur le secteur industriel tunisien.

Le débat a notamment porté sur l’investissement industriel, le développement de l’industrie 4.0, les solutions de décarbonation et les enjeux du capital humain dans la perspective du codéveloppement industriel entre les deux rives de la Méditerranée.