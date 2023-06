Un concours national annuel baptisé “Olympiade de l’artisanat”, sera organisé par l’office national de l’Artisanat Tunisien (ONAT), dans l’objectif d’encourager les artisans à sauvegarder l’authenticité et la qualité des produits de l’artisanat tunisien.

La création de ce concours, annoncée sous forme d’un décret publié dans le Journal Officiel de la République Tunisienne (JORT) du 9 juin 2023, vise à préserver l’authenticité et la qualité des produits de l’artisanat tunisien mais aussi d’aussi de les sauvegarder.

L’ONAT projette aussi d’organiser des concours annuels dédiés au développement de la création dans le secteur de l’artisanat, en vertu d’un autre décret publié dans le même JORT.

Il a également été décidé d’instituer un prix national du meilleur projet pour les nouveaux promoteurs dans l’artisanat, baptisé ” Prix national du meilleur projet pour les nouveaux promoteurs dans l’artisanat “.

Selon le décret n°2023-458 du 5 juin 2023 paru dans le journal officiel, ce prix sera attribué en marge du salon national de la création artisanale.

En 2022, les recettes d’exportation des produits artisanaux ont atteint plus de 350 millions de dinars, ” une première “, selon le ministre du Tourisme et de l’Artisanat, Mohamed Moez Belhassine.

Contribuant à hauteur de 5% du PIB, le secteur de l’artisanat emploie environ 350 mille personnes et 6 mille postes d’emploi par an, d’après les données du ministère du Tourisme et de l’Artisanat