La mission économique tunisienne a conclu sa participation à la 15ème édition de l’évènement ” Libya International Health Care Forum and Exhibition “, organisé du 5 au 9 juin à la capitale libyenne tripoli, avec la participation de 200 entreprises venues de 40 pays et actives dans plus de 21 domaines médicaux.

La participation tunisienne à cet évènement, considéré comme étant la plus grande manifestation du secteur de la santé en Afrique du Nord, a été menée par la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax, et était composée d’une trentaine d’entrepreneurs et une quinzaine d’entreprises tunisiennes opérant dans le secteur de la santé, des fournitures et services médicaux.

Dans un communiqué publié, jeudi, la Chambre de commerce et d’industrie de Sfax a souligné la réussite de la participation tunisienne à ce forum, considérant qu’il a été question d’une opportunité d’action collective précieuse sur la voie de la mise en place des meilleurs programmes bilatéraux entre la Tunisie et la Libye.