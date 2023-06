La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD), l’Union européenne et Elec’Recyclage annoncent jeudi, avoir officiellement inauguré une installation destinée au recyclage des déchets industriels non dangereux en Tunisie, à Utique, Bizerte.

Elec’Recyclage Tunisie a reçu de la part de la BERD un prêt d’un montant maximum de 1,1 million d’euros destiné à financer la construction d’un bâtiment industriel à Utique en 2019, en complément d’une subvention de 85 000 euros accordée par l’UE au titre de l’assistance technique.

L’entreprise a mis à profit ce financement en investissant dans de nouveaux équipements en vue d’augmenter sa capacité de recyclage, parmi lesquels un atelier de broyage de 135 m² et une installation de conditionnement, de broyage et de compactage, qui ont porté la capacité de traitement thermique de l’entreprise de 700 tonnes métriques par mois à 2 000 tonnes métriques par mois.

“Grâce à ces nouvelles technologies, non seulement la productivité et l’efficacité du processus de recyclage ont été accrues, mais la quantité de déchets mis en décharge ou déversés dans la nature a également été réduite. Elec’Recyclage a pu augmenter de 40 %, le volume de matériaux recyclés qu’elle vend, soit de 6 270 tonnes métriques par an en 2017 à 8 745 tonnes métriques par an prévues d’ici la fin de 2023. L’entreprise devrait également réduire indirectement ses émissions de CO2 à hauteur de 2 647 tonnes par an d’ici à la fin 2023″, selon la BERD.

Parallèlement au financement, l’entreprise a bénéficié du soutien de la BERD en matière de conseil aux entreprises pour mettre en œuvre un système de gestion de la santé et de la sécurité au travail (SST) en vue d’obtenir l’accréditation ISO 45001, qui renforce sa compétitivité en lui offrant un accès accru au marché.

Ce financement a par ailleurs permis à l’entreprise d’améliorer les conditions de travail des 100 employés qu’elle compte, dont 35 femmes, en réduisant les niveaux de bruit et en introduisant des flux de travail plus efficaces.

La cérémonie d’inauguration s’est déroulée en présence du premier Vice-Président et Chef du Groupe des services à la clientèle de la BERD, Jürgen Rigterink, de la responsable des opérations de la Banque en Tunisie, Nodira Mansurova, de l’ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, Marcus Cornaro, et de l’ambassadeur de France en Tunisie, André Parant.

Jürgen Rigterink a déclaré: ” Nous sommes très fiers d’inaugurer cette installation aux côtés de nos partenaires que sont Elec’Recyclage et l’UE.

Cette installation moderne a permis d’augmenter la capacité de recyclage grâce à des activités plus écologiques et plus efficaces sur le plan énergétique. Nous sommes ravis de pouvoir soutenir l’entreprise par un financement et des services de conseil pour renforcer sa compétitivité et élargir ses marchés. ”

Marcus Cornaro, ambassadeur de l’Union européenne en Tunisie, a ajouté : ” En tant qu’acteur majeur du programme mondial de transition, en particulier depuis sa communication intitulée “Le pacte vert pour l’Europe”, l’UE a défini une nouvelle stratégie de croissance visant à protéger, à conserver et à améliorer le capital naturel de l’Union, et à protéger les citoyens contre les pressions et les risques liés à l’environnement pesant sur la santé et le bien-être. Cette installation modernisée est une illustration prometteuse des avantages économiques et environnementaux susceptibles de découler du soutien apporté aux actions en faveur de l’économie circulaire à l’échelle mondiale. L’UE reste déterminée à soutenir de telles initiatives dans le cadre de son programme de croissance durable avec la Tunisie. ”

Elec’Recyclage est une entreprise tunisienne spécialisée dans le recyclage des déchets industriels, qui propose des solutions de traitement des déchets à plus de 100 entreprises en Tunisie. Elle vend également des déchets triés à des clients étrangers en vue de leur traitement ultérieur.

Depuis le lancement de ses opérations en Tunisie en 2012, la BERD a investi plus de 1,9 milliard d’euros dans 61 projets dans tout le pays, tant dans le secteur privé que dans le secteur public.