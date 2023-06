L’ambassadeur du Japon à Tunis, Osuga Takeshi, a souligné, mercredi, lors d’un entretien avec le président de l’Assemblée des représentants du peuple, Brahim Bouderbla, la volonté de son pays de continuer à soutenir la Tunisie et appuyer ses efforts en matière d’économie et de développement, moyennant les accords bilatéraux, les différents programmes de développement et la simplification des procédures de financement.

L’ambassadeur a fait part de son intérêt à l’égard des développements politiques en Tunisie, de sa transition démocratique et de la mise en place d’un Etat de droit, indique le parlement.

Il a, dans ce contexte, mis en avant l’importance des relations entre les institutions parlementaires des deux pays, soulignant la nécessité d’intensifier les efforts pour impulser la coopération établie entre la Tunisie et le Japon dans ce domaine, notamment au niveau des groupes d’amitié parlementaires.

L’ambassadeur japonais s’est, en outre, félicité de la solidité des relations tuniso-japonaises et des liens de coopération fructueuse, évoquant la tenue, en août dernier, à Tunis, de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l’Afrique TICAD 8 et les nouvelles perspectives de coopération au niveau bilatéral et de l’Afrique.

Pour sa part, le président de l’ARP a mis en avant l’excellence des relations historiques unissant les deux pays, formant l’espoir de voir ces relations se développer davantage, particulièrement dans les domaines économique et social.

Il a, aussi, mis l’accent sur la nécessité d’intensifier les programmes d’investissement, continuer les programmes de développement de l’infrastructure en Tunisie et de développer la coopération bilatérale en matière de culture, d’éducation et de recherche scientifique.

Le président du parlement a, par ailleurs, donné à l’ambassadeur du Japon un aperçu des spécificités du nouveau système politique tunisien et l’attachement de la Tunisie à faire des choix basés sur les principes de l’Etat de droit et des institutions et le respect des libertés fondamentales.

Il a, dans ce contexte, mis en avant les valeurs communes des deux pays dont, notamment, la liberté, l’égalité, la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption.

Le président de l’ARP a, en outre, souligné la disposition du parlement tunisien à continuer la coopération fructueuse établie avec le Japon sur le plan parlementaire, notamment au niveau des groupes d’amitié parlementaires.