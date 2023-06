La plateforme d’investissement numérique nationale lancée par La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et l’Instance Tunisienne de l’Investissement (TIA) sera transformée en un guichet unique numérique, a annoncé mercredi l’institution financière européenne.

Le Guichet “offrira des services numériques entièrement automatisés visant à améliorer l’expérience des investisseurs, à attirer les investissements directs étrangers et à créer des emplois. Les services permettront également, de retracer l’intégralité du parcours des investisseurs, de la déclaration d’investissement au suivi, en passant par l’octroi de l’autorisation”, selon la même source.

La BERD a collaboré avec la TIA et le ministère tunisien de l’Economie afin de lancer un guide numérique interactif pour les investisseurs visant à faciliter l’accès à l’information, aux opportunités et aux mesures d’incitation pour les investisseurs, lit-on dans le communiqué.

Pour soutenir l’amélioration du climat des affaires en Tunisie, la Banque a également fourni une assistance technique au Conseil Stratégique de l’Investissement relevant de la TIA pour favoriser le dialogue entre les secteurs public et privé en proposant des politiques et des réformes visant à promouvoir le développement du secteur privé. Plusieurs des recommandations émises par ce conseil ont été approuvées par le gouvernement tunisien, notamment la réforme du régime des autorisations pour rendre ce dernier plus favorable aux investisseurs et une feuille de route de convergence destinée à unifier l’écosystème de l’investissement.

Le lancement de la plateforme s’est déroulé en présence de Jürgen Rigterink, premier Vice-Président de la BERD en visite actuellement en Tunisie, et de Namia Ayedi, Présidente de la TIA.

Lors de la cérémonie, Jürgen Rigterink a exprimé l’espoir de voir cet outil numérique fournir des conseils précieux aux investisseurs et qu’il stimulera les investissements directs dans les entreprises en Tunisie. ”

De son côté Namia Ayadi, dont les propos sont rapportés par la BERD a affirmé que le partenariat avec la banque “offre une excellente occasion de poursuivre les efforts entrepris pour améliorer le climat d’investissement en Tunisie”, précisant que le projet s’inscrit “dans le cadre de nombreuses actions conjointes visant à attirer de nouveaux investissements directs étrangers dans le pays”.

D, après la banque européenne, depuis la mise en place de la plateforme numérique de la BERD en 2022, la Banque a réalisé 36 nouveaux investissements et 50 projets de politiques publiques axés sur la numérisation. Elle a également fourni des services de conseil à 851 petites et moyennes entreprises, afin de les accompagner dans leur numérisation.