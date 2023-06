La Tunisie prendra part au 22ème Sommet des Chefs d’Etat et de Gouvernement du Marché Commun de l’Afrique orientale et Australe (COMESA), qui se tiendra le 8 juin 2023, dans la capitale zambienne, Lusaka.

Les travaux du Sommet qui se tiendront sur le thème “Intégration économique en vue d’une COMESA prospère, ancrée sur l’investissement vert, la valeur ajoutée et le tourisme”, permettront de revenir sur les réalisations engrangées sur la voie de la mise en œuvre du traité instituant le marché commun et d’assurer le suivi des principaux programmes visant à accélérer l’intégration régionale et la complémentarité économique.

Ce sommet auquel participeront les Représentants des Etats membres, la Secrétaire Générale de la COMESA ainsi que les dirigeants des organisations régionales, sera précédé par la 18ème réunion des ministres des Affaires Etrangères de ce groupement.

Le ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Etranger, Nabil Ammar conduira la délégation tunisienne qui prendra part à ces assises, selon un communiqué du département des Affaires Etrangères publié, mardi.

Pour rappel, la Tunisie a signé, en juillet 2018, le traité d’adhésion à ce groupement régional qui réunit 21 pays africains, dans l’objectif de contribuer à impulser le partenariat sud-sud notamment avec les pays de l’Est et du Sud du Continent.