La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Sfax-Ville a procédé à la mise en œuvre d’une série de projets hydrauliques, qui consistent, en l’occurrence, au forage d’un certain nombre de puits dans le but de prévenir les problèmes de distribution de l’eau dans la région durant la saison estivale.

Deux puits sont déjà entrés en exploitation, deux puits sont en chantier tandis que les travaux de deux autres puits vont démarrer bientôt, avait indiqué à l’Agence TAP, le directeur régional de la (SONEDE) à Sfax-Ville, Sami Ghrab.

” Le déficit des bilans hydriques entre l’offre et la demande durant l’été dans le gouvernorat de Sfax atteindra un taux de 25%, d’où ces projets hydrauliques demeurent circonstanciels en attendant des réalisations plus stratégiques, dont notamment la construction des deux stations de dessalement de l’eau de mer à Gargour et à Kerkenah “, a-t-il souligné.

Ces puits fourniront près de 300 litres d’eau par seconde, et contribueront à couvrir une bonne partie du déficit hydrique à Sfax, estimé à 500 litres\seconde, a ajouté le responsable.