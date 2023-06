La caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) et l’institut de santé et de sécurité au travail (ISST) ont signé hier jeudi, un accord de partenariat visant la mise en place des composantes du travail décent dans les secteurs prioritaires

Selon un communiqué publié vendredi par l’ISST, cet accord permettra de réaliser des interventions communes dans certains secteurs, pour aider les entreprises à prévenir les dangers à l’origine des accidents et maladies sur les lieux de travail.

Le président directeur général de la CNAM Kamel Madouri a souligné l’importance de la coopération entre ces deux établissements pour réduire les accidents de travail et les maladies professionnelles, à la faveur du savoir-faire et l’expérience des deux parties et des mécanismes mis à disposition en vue de conférer l’efficacité requise aux diverses interventions.

De son côté, le directeur général de l’ISST Sami Arous a indiqué que cet accord ouvrira de nouvelles perspectives pour la consolidation de la prévention contre les dangers professionnels au sein des entreprises à travers un programme d’action qui comprend les volets de la formation, de l’information et des études et recherches.