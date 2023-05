Le ministre de la santé Ali Mrabet a souligné les efforts déployés en Tunisie pour réduire les effets du changement climatique sur la santé, notamment la création d’une commission sectorielle sous la tutelle du ministère de la santé regroupant toutes les structures de santé concernées.

S’exprimant lors d’une conférence internationale sur les impacts du climat sur la santé, organisé par le Climate Vulnerable Forum (CVF) (groupe de coopération internationale pour les pays en développement très vulnérables au changement climatique), dans le cadre des travaux de la 76e session de l’Assemblée mondiale de la Santé (l’organe décisionnel suprême de l’Organisation mondiale de la santé) qui se tient du 21 au 30 mai 2023 à Genève, le ministre a, également, souligné le rôle joué par le ministère de l’environnement dans ce domaine à travers l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les effets des changements climatiques en 2022.

Le ministre a appelé l’OMS et tous les donateurs à soutenir les efforts déployés par la Tunisie pour atteindre les objectifs de cette stratégie.

Dans une allocution prononcée lors du débat de haut niveau sur l’Initiative mondiale Santé pour la paix en présence de plusieurs ministres de la santé arabes et africains, Mrabet a souligné le soutien de la Tunisie à cette initiative et ses remerciements à Oman et à la Suisse pour leur appui actif à cette initiative à laquelle la Tunisie attache une grande importance.

L’Initiative mondiale Santé pour la paix cherche à renforcer et à concrétiser le lien qui unit la santé, la cohésion sociale et la paix, en mettant l’accent sur le rôle unique que peuvent jouer les programmes de santé publique pour rassembler différents groupes et instaurer un climat de confiance.