Le développement et la révision du cadre législatif, ainsi que l’élargissement des programmes de protection sociale pour inclure toutes les catégories, tout en tenant compte de la spécificité de chaque pays, figurent parmi les recommandations de la 49ème session de la Conférence arabe du travail dont les travaux ont pris fin jeudi au Caire en Egypte.

Selon un communiqué publié par le ministère des affaires sociales, la Conférence arabe du travail a appelé les Etats arabes membres à revoir les définitions spécifiques relatives aux nouvelles formes de travail énoncées dans le projet de convention préparé à cet effet, et à mettre en place des mécanismes législatifs et exécutifs qui garantissent les droits des employés et ce, en concertation avec les parties prenantes.

La Conférence arabe du travail a également souligné la nécessité de développer des politiques de transition numérique qui soient conformes aux objectifs généraux de la sécurité sociale outre le renforcement des capacités du personnel des institutions de sécurité sociale et le développement du cadre législatif et des systèmes d’enseignement et de formation afin de répondre aux exigences du marché de l’emploi.

Elle a également appelé à l’élaboration d’un cadre général pour la reconnaissance des diplômes et des certificats professionnels entre les pays arabes afin de garantir l’égalité des salaires et faciliter l’accès à un emploi décent.