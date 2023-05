A l’occasion de la Journée mondiale de l’Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, la Tunisie a exprimé, ce jeudi, sa fierté d’appartenir à ce continent, mettant en exergue la place privilégiée dont bénéficie l’Afrique dans les priorités de sa politique étrangère.

Dans une déclaration publiée par le ministère des Affaires étrangères, la Tunisie réaffirme son engagement à contribuer, activement, au raffermissement des relations de solidarité et de coopération dans la perspective de réaliser la complémentarité africaine escomptée et renforcer les attributs de la paix, la sécurité et la stabilité sur tout le continent.

La Tunisie, un des pays fondateurs de l’Union africaine, souligne dans sa déclaration l’importance de concrétiser les aspirations des peuples africains à la prospérité et au développement global, conformément aux objectifs mentionnés dans l’agenda 2063, le plan directeur visant à transformer l’Afrique en puissance mondiale dans l’avenir.