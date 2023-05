La Société Nationale d’Exploitation et de Distribution des Eaux (SONEDE) à Zaghouan, a programmé 10 projets dans le secteur de l’eau potable, d’une valeur de 11,5 millions de dinars, dans le but de faire face au stress hydrique que connaît la région depuis des années, du fait du manque de pluie et de la baisse du niveau des nappes phréatiques.

Dans une déclaration à la TAP, le chef de district de la SONEDE à Zaghouan, Béchir Hechmi, a indiqué que les projets en question consistent, notamment, au forage de 4 puits profonds qui contribueraient à appuyer les ressources en eau potable dans les régions de ” oued Ezzit ” à Zaghouan, ” Ain Batria ” à Ezzriba et Ennadhour et El Fahs.

Dans ce contexte, d’autres projets de raccordement aux réseaux d’eau potable seront lancés pour l’approvisionnement de sept régions rurales dans les délégations d’Ennadhour, Bir Mcherga et El Fahs, avec un coût estimé à 650 mille dinars, a fait savoir le responsable.

Il a expliqué que les projets programmés dans ce cadre incluent également l’approvisionnement en eau potable, de la zone industrielle récemment créée, ” El Marja”, et des lots de logements de l’Agence Foncière de l’Habitation ” (AFH) avec un coût total d’environ 9,100 millions de dinars, soulignant que 13 projets d’une valeur financière d’environ 50 millions de dinars, sont en cours de parachèvement avec un taux d’avancement de 70%.