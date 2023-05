Assurances ZITOUNA TAKAFUL installe son nouveau siège à la capitale, précisément au Boulevard Qualité de la vie, Immeuble La Renaissance, ZITOUNA TAKAFUL building, Le Kram-Tunis. Cet événement marque une étape importante dans la vie de la compagnie.

Situé dans le prestigieux quartier des affaires de Tunis, le nouveau siège est aujourd’hui une nouvelle vitrine pour ZITOUNA TAKAFUL. Un siège ouvert sur la ville et adapté aux nouveaux modes de travail qui accompagne le développement de l’entreprise pour les années à venir et favorise aux équipes actuelles un bien-être et un confort au quotidien pour une meilleure collaboration et pour plus de créativité.

A l’image de ZITOUNA TAKAFUL, ce nouvel édifice renvoi vers l’excellence du service et la performance de la production.

Assurances ZITOUNA TAKAFUL attend ses clients à compter du 22 mai 2023 dans ses nouveaux locaux…

Filiale du groupe Majda Tunisia, ZITOUNA TAKAFUL présente un portefeuille de produits diversifiés qui ciblent aussi bien les particuliers que les professionnels et entreprises.

Au titre de l’année 2022, Assurances ZITOUNA TAKAFUL a réalisé un chiffre d’affaires de plus de 100 millions de dinars, soit une progression de 18% par rapport à l’année 2021 et un résultat net de 7,3 millions de dinars.

Ces performances font écho à l’ambition de la compagnie d’assurance ZITOUNA TAKAFUL, un assureur qui répond aux attentes de notre époque.

Pour plus d’informations, prière de visiter le site : www.zitounatakaful.com /

Adresse sur Google maps: https://bit.ly/41v2LMG