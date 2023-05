La Journée internationale pour la diversité biologique sera célébrée le 23 mai 2023, à Raoued (Ariana) par l’Association Tunisienne pour une Pêche Durable (TSSF).

L’événement mettra en avant le thème “De l’accord à l’action : Reconstruire la biodiversité” et se concentrera sur l’utilisation des récifs artificiels comme solution pour lutter contre le déclin de la biodiversité marine.

Le programme de la journée comprendra une série d’ateliers animés par des experts et des acteurs clés du secteur de la pêche artisanale. Il sera l’occasion de partager des expériences sur les avantages des récifs artificiels pour la préservation de la biodiversité marine et le développement durable de la pêche artisanale.

Les participants auront l’occasion d’assister à trois ateliers informatifs. Le premier atelier comportera une présentation sur la biodiversité et les principales dispositions du Cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal et une autre sur l’importance de la biodiversité marine pour l’écosystème et les communautés locales.

Les participants au deuxième atelier, auront l’occasion de découvrir les avantages des récifs artificiels pour la restauration de la biodiversité marine et le développement durable de la pêche artisanale.

Le troisième atelier, abordera l’engagement des acteurs de la pêche, avec une intervention d’un pêcheur mettant en avant les initiatives de la communauté pour promouvoir la pêche durable.