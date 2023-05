Les journées régionales de l’emploi dans le secteur du Tourisme se tiendront du 24 au 31 mai courant dans les gouvernorats de Nabeul, Sousse, Mahdia et Médenine, à l’initiative de l’Agence Nationale de l’Emploi et du Travail Indépendant, l’Agence Tunisienne de Formation professionnelle et l’Agence de Formation dans les métiers du Tourisme.

Selon un communiqué conjoint du ministère du tourisme et du ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, publié samedi, ces journées organisées en collaboration avec la chambre nationale des structures de formation privée et Swiss Contact, offriront 2000 postes d’emploi.

D’autres journées seront également organisées, en juin 2023, dans les régions de Tabarka et de Tunis, plus de 1000 postes y seront proposés aux participants.

Les journées régionales font suite aux résultats d’un questionnaire destiné aux professionnels des établissements touristiques, menée entre le 2 et le 10 mai courant afin d’identifier leurs besoins en ressources humaines. Ces résultats ont permis de révéler qu’entre 4000 et 5000 postes d’emploi sont à pourvoir dans 80 établissements touristiques.

Cette initiative, lancée, durant le mois d’avril 2023, par les ministères de l’Emploi et du Tourisme, s’inscrit dans le cadre de la coordination entre les différents départements de l’Etat, en vue de mieux répondre aux besoins des établissements exerçant dans le secteur touristique, en matière des ressources humaines et de la main-d’œuvre spécialisée.

Elle vise, également, à assurer les meilleures conditions de réussite de la saison touristique en cours, ainsi qu’à faciliter l’intégration des diplômés de l’enseignement supérieur et du système national de la formation professionnelle dans les différents établissements touristiques.

La finalité, est d’améliorer la qualité des services fournis et de promouvoir au mieux la destination Tunisie en tant que site touristique hautement compétitif.