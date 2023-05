Une nouvelle entreprise communautaire spécialisée dans la valorisation des ressources forestières dans la localité d’Edrouaa relevant de la délégation d’El Fahs (Gouvernorat de Zaghouan), vient d’être créée.

Lors d’une séance de travail tenue, samedi, à cette occasion, le chargé des sociétés communautaires au ministère des Affaires sociales, Wassim Laabidi a indiqué que l’idée de création de cette entreprise émane des habitants de la région et ” vise à exploiter les ressources forestières d’une manière qui rompt avec un modèle de sous-traitance, lequel excluait économiquement les riverains “.

Le financement de cette entreprise sera effectué par le biais des contributions financières étatiques et bancaires, en outre des fonds provenant des opérations de conciliation pénale, a ajouté Laabidi.

” Le statut juridique la société a été rédigé et le dossier de constitution déposé auprès du tribunal de première instance à Zaghouan, en attendant la publication au Journal officiel de la République Tunisienne (JORT) et l’ouverture de la souscription aux actionnaires “, a souligné pour sa part, Slah Arfaoui, président du comité exécutif de l’entreprise en question.

” Plus de 4 hectares de superficies forestières seront exploitées pour la transformation des pins, lentisques, caroubiers et romarin en produits aromatiques et médicinales et en articles de décoration en bois, au profit d’environ 200 familles “, a-t-il fait savoir, notant que les habitants ont exprimé leur disponibilité à s’engager dans cette entreprise et à assurer sa pérennité.