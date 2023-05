L’ambassadrice du Royaume Uni en Tunisie Helen Winterton, a souligné au cours de son entretien mardi avec le ministre de l’Éducation Mohamed Ali Boughdiri, la disposition de son pays à appuyer les projets du ministère de l’éducation notamment en matière d’enseignement technique, de formation des enseignants de langue anglaise et de lutte contre le phénomène du décrochage scolaire.

Cette rencontre s’est déroulée en présence de la directrice de l’éducation, du genre et de l’égalité au ministère des affaires étrangères du Royaume Uni, du Commonwealth et du développement et envoyée spéciale chargée de l’égalité Hommes -femmes Alicia Herbert, qui effectue une visite en Tunisie les 15 et 16 mai courant, selon un communiqué publié par le ministère de l’éducation.

La coopération entre la Tunisie et le Royaume Uni dans le cadre du partenariat mondial pour l’éducation a été passée en revue, à cette occasion.

A rappeler qu’Alicia Herbert avait souligné hier lundi, au cours d’un entretien avec la ministre de la famille, de la femme, de l’enfance et des séniors Amel Belhaj moussa, la détermination de son pays de renforcer les efforts de la Tunisie en matière de programmes et mécanismes visant la promotion des conditions de la femme et la lutte contre les violences faites aux femmes.